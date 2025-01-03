Avrupa’da siyaset Euro’yu nasıl etkileyecek?

Avrupa’da siyaset, ekonomik belirsizliklerle birleşerek Euro’nun seyrini ciddi şekilde etkiliyor. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un güven oylamasını kaybetmesiyle erken seçim kararı alınması, Avrupa piyasalarında bir şok dalgası yarattı.

Fransa’da siyasi tıkanıklık, İtalya’daki borç yükü ve düşük büyüme gibi sorunlar da tabloyu daha karanlık hale getiriyor. Tüm bu gelişmeler, Euro’nun Dolar karşısında değer kaybetmesine neden oluyor.

Peki, bundan sonra Avrupa ekonomileri nereye gidiyor? Euro nasıl etkilenecek? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Dr. Bilal Bağış’a sorduk.

"Euro daha fazla değer kaybedebilir"

Dr. Bilal Bağış, Avrupa’daki ekonomik ve siyasi belirsizliklerin Euro üzerinde baskı oluşturduğunu vurguluyor. Bağış, “Euro-Dolar paritesi kısa vadede Avrupa için daha gerçekçi görünüyor. Güçlü bir ABD ekonomisi ve yüksek faiz politikaları, Doları cazip kılarken, Avrupa ekonomileri daha fazla destek bekliyor” diyor.

Euro Bölgesi ekonomileri, yükselen enerji fiyatları, faiz artışları ve durgunluk tehdidiyle karşı karşıya. Dr. Bağış, bu durumun yatırımcı güvenini sarstığını ve sermaye kaçışına yol açtığını belirtiyor. “Euro değer kaybettikçe, sermaye ABD piyasalarına kayıyor. Bu da Dolar'ı daha güçlü hale getiriyor” diye ekliyor.

“Aşırı sağın güçlenmesi siyasi belirsizlikleri artırıyor”

Avrupa’da yükselen aşırı sağ, siyasi istikrarsızlık riskini artırıyor. Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük ekonomilerde yaşanan çalkantılar, hem piyasaları hem de yatırımcı güvenini olumsuz etkiliyor. Dr. Bağış, bu konuda şunları söylüyor:

“Aşırı sağın güçlenmesi, siyasi belirsizlikleri artırırken, yeni yatırımlar ve üretim süreçleri sekteye uğruyor. Bu durum Avrupa ekonomilerini daha kırılgan hale getiriyor.”

Fransa’daki ikiz açıklar ve Almanya’nın durgunluğu, Avrupa Birliği'nin siyasi ve ekonomik ağırlık merkezlerinin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. “Trump’ın ticaret politikaları da Almanya için bir kabus senaryosu. Bu gelişmeler, Orta ve Doğu Avrupa’ya kadar uzanan bir ekonomik dalga yaratabilir” diyor Dr. Bağış.

Zayıf Euro bir fırsat mı?

Euro’nun değer kaybı, kısa vadede Avrupa ekonomileri için bir fırsat da olabilir. Dr. Bağış, zayıf Euro’nun Avrupa üretiminin rekabet gücünü artırabileceğini savunuyor:

“Euro’nun düşük değeri, Avrupa ekonomilerine yeniden rekabet avantajı sağlayabilir. Sanayi üretimi ve istihdam artışı, özellikle Almanya gibi üretim merkezlerinde ekonomiyi canlandırabilir.”

Ancak, bu avantajın sürdürülebilir olması için inovasyon ve verimlilikte ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtiyor. Avrupa’nın, ABD ve Çin ile rekabet edebilmek için orta ve uzun vadeli stratejilere ihtiyaç duyduğu açık.

2025’te Euro’nun seyri ne olacak?

Yeni yılda Euro’nun yönünü, Avrupa’daki siyasi belirsizlikler ve ekonomik politikalar belirleyecek gibi görünüyor. Enerji krizleri, faiz politikaları ve siyasi istikrarsızlık, Avrupa ekonomileri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürebilir.

Dr. Bağış’ın öngörüsü, kısa vadede Euro’nun Dolar karşısında değer kaybetmeye devam edeceği yönünde. Ancak, Avrupa ekonomilerinin doğru adımlarla yeniden güç kazanabileceğini de ekliyor.

“Önemli olan, kısa vadeli zorlukları aşarken, uzun vadeli rekabet avantajını kaybetmemek” diyerek sözlerini tamamlıyor.