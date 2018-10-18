Avrupa ve Asya'daki 60 ülke demiryolu ile birbirine bağlanacak

Çin'in 2013 yılında başlattığı "Kuşak ve Yol Projesi" 103 ülke arasında ulaşımdan ticarete, turizmden alt yapı yatırımlarına işbirliğini arttırmayı hedefliyor.

Jeopolitik konumu sebebiyle projenin en kilit ülkelerinden olan Türkiye, girişim henüz beş yaşında olmasına rağmen meyveleri toplamaya başladı.

TRT Muhabiri Ali Artmaz ve kameraman Sefa Bakış, Kuşak Yol Girişimini önemli isimlerle değerlendirdi.

Çin 1 milyar 300 milyon nüfusuyla dünyanın ikinci büyük ekonomisi.

Ekonomisi ve nüfusu büyürken, enerji ve gıda ihtiyacı da her gün artıyor. Bu ihtiyacı karşılamak için bulunan çözüm ise Kuşak ve Yol Projesi.

Projenin ilk adımı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2013 yılındaki Kazakistan ziyaretiyle atıldı.

Kuşak ve Yol Projesi tarihi İpek Yolunun modernize edilmiş hali.

Kervan yollarının yerini demiryolları ve bu yolları birbirine bağlayan kapsamlı alt yapı yatırımları alıyor.

Henüz emekleme aşamasındaki proje tamamlandığında 71 ülkede dünya nüfusunun yarısına ulaşmış olacak.

Çin yönetimi devasa bütçeler hazırladı.

Türkiye yüzde 2,6 pay ile projenin finansmanında kilit role sahip Asya Alt Yapı Yatırım Bankası'nın kurucu ortakları arasında.

Türkiye projenin neresinde?

İlk adım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2017 yılında Pekin'deki Kuşak ve Yol Projesi Toplantısı'na katılmasıyla atıldı.

Türkiye ulaşım konusunda projenin bel kemiği haline gelecek. Çin de Türkiye'yi projenin kilit noktalarından biri olarak görüyor.

Demiryolu hatları da projede önemli yer tutuyor. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki raylı sistem Marmaray ile birlikte Çin'den Avrupa'ya kesintisiz tren yolculuğu imkanı sağlayacak.

Kuşak ve Yol Projesi, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye yönelik finansal yatırımları da artırdı.

Kaynak: TRT Haber