Eximbank ihracat kredilerinde 9 ayda 30 milyar doları aştı

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım katıldığı bir finans programında, gündemle ilgili soruları yanıtladı.

"İhracat kredilerinde 9 ayda 30 milyar doları aştık. Yıl sonunda 43-44 milyar dolara ulaşabiliriz" diyen Yıldırım, "3 milyar dolara yakın projelere sağladığımız destek var. İlişkilerden olumlu sonuç almamız halinde portföyümüzde çalıştığımız ilave 10 milyar dolarlık proje bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, "2017'ye girerken 7 bin 700 ihracatçımızla çalışıyorduk. Önümüzdeki ay 10 bin 600'e ulaşmış olacağız" dedi.

Kaynak: AA