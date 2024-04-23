Çok Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.04.2024 16:05

Avrupa Parlamentosu, bozulan ürünlerin tamirini kolaylaştıracak kuralları onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), bozulan akıllı telefon, televizyon, çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi gibi ürünlerin daha kolay ve uygun fiyatlı tamir edilmesini sağlayacak yeni kurallara onay verdi.

Avrupa Parlamentosu, bozulan ürünlerin tamirini kolaylaştıracak kuralları onayladı
[Fotograf: AA]

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, arızalanan ürünlerin onarımını teşvik edecek yeni tamir hakkı kuralları, 584 "evet" oyuyla kabul edildi.

Buna göre, tüketiciler bozulan, kırılan veya kusurlu olan cihazlarını değiştirmek yerine tamire teşvik edilecek.

Tüketicilerin tamir hakkını güçlendirecek yeni önlemler alınacak ve bozuk ürünlerin onarılması kolaylaştırılacak.

Onarım hizmetlerine erişim daha kolay, hızlı ve uygun maliyetli hale getirilerek, tüketicilerin değişim yerine tamir seçeneğine yönelmesi kolaylaştırılacak.

Yeni kurallar, AB hukukunda onarım gerekliliği olan bütün ürünler için geçerli olacak. Tüketiciler akıllı telefon, televizyon, çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi üreticilerinden bozulan ürünlerin yenisiyle değiştirilmesi yerine onarılmasını talep edebilecek.

Garanti kapsamında onarılan ürünlerin yasal garanti süresi 1 yıl daha uzatılacak. Garantinin uzatılması tüketicileri değiştirme yerine onarıma teşvik edecek.

Ayrıca üreticilerin, teknik açıdan onarılabilen ürünleri yasal garantinin sona ermesinden sonra da tamir etmesi gerekecek.

Tüketicilere onarım hizmetine ilişkin önemli verileri sağlayacak Avrupa bilgi sistemi kurulacak.

Tamir hakkı kuralları, bu aşamadan sonra üye ülkelerin onayının ardından AB'nin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

ETİKETLER
Avrupa Parlamentosu
Sıradaki Haber
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kamuda giyim yardımlarının kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:52
Avrupa Parlamentosu, AB'nin yeni mali kurallarını onayladı
17:50
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 200 günde 8 bin 430 Filistinliyi gözaltına aldı
17:41
SOLOTÜRK'ten Çanakkale semalarında gösteri uçuşu
17:28
İzmir'de vapur seferlerine hava engeli
17:28
Bakan Güler TRT Çocuk Korosu'nu kabul etti
17:22
Tesla, Almanya'daki giga fabrikasında çalışan 400 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ