Haber Giriş: Kaynak: AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
[Fotoğraf: AFP]
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 363 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 12.785 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 kazançla 5.913 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 4.855 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 artışla 6.758 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 19.107 puanda seyrediyor.
Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1, 1737'den işlem görüyor.
Analistler, bugün başlayacak Avrupa Birliği liderler zirvesinin gündemin odak noktasında olacağını aktardı.
Etiketler: stoxx europe 600 DAX 30 FTSE 100 cac 40 ibex 35 mib 30 euro/dolar Avrupa borsaları 29 eylül borsaSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 11:07
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