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Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı yapıldı
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.
"Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
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