Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

18,7 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 4,4 milyar lira nakdi destek ve 3,6 milyar liralık işsizlik ödeneği yaptık. Salgında açıkladığımız destek paketlerinin toplam büyüklüğü 494 milyar lira ile mili gelirimizin yüzde 10'una ulaştı.

Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temalarını; 'Yeni Dengelenme', 'Yeni Normal' ve 'Yeni Ekonomi' olarak belirledik.

Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Covid-19'la mücadelemizi üç temel hedef üzerine inşa ettik.

Program dönemi boyunca bütçe açığının GSYH'ye oranının kademeli gerilemesini ve dönem sonunda yüzde 3,5 olmasını bekliyoruz.

İşsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2023 yılında yünde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Finansal piyasalarda stratejik reformlar yoluyla tasarruflarımızın artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin desteklenmesi, finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi ve finansal sistemin sermaye piyasası ayağının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Cari denge konumuz önümüzdeki dönem çok ehemmiyet vereceğimiz alan olacak.