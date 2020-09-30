Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 7,7640'dan işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,7768, en yüksek 7,8592 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,8189'dan tamamladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo işlemlerinde uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi oranı yüzde 1'den binde 2'ye düşürülürken, Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranları da indirildi. 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası atılan normalleşme adımları, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2021-2023) açıklamasıyla hız kazandı.

Dolar/TL, kararların ardından 7,7505'e kadar gerilemesinin ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 7,7910'dan işlem gördü

30 Eylül güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: