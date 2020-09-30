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Benzinin litre fiyatında artış
Benzin fiyatlarında değişikliğe gidildi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 14 kuruş artacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzin fiyatlarında değişiklik olacağını duyurdu.
Buna göre, Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,85 liraya çıkacak. İzmir'de fiyatlar 6,78 liradan 6,92 liraya yükselecek.
Fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Etiketler: benzin benzin litre fiyatıSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 16:37
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