Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Ekonomimizde özellikle temmuz ayı sonundan itibaren meydana gelen ivmelenmeye bağlı olarak oluşan talebi karşılamak amacıyla yapılan önceliklendirme ile yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırımla tamamlanan 750 ton/gün kapasiteli hattımızı faaliyete geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan şirket, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Şişecam özellikle yurt içi pazar talebi paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak Ankara’nın Polatlı ilçesindeki düzcam üretim tesisinde hayata geçirdiği yıllık 240 bin ton üretim kapasitesine sahip olan ikinci fırınla Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şişecam’ın yaklaşık 1 milyar TL seviyesinde (130 milyon dolar) yatırım yaptığı yeni fırını, 2 Ekim'de ateşlenerek devreye alınacak.

"Yatırımlarımızla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, yeni yatırımının Türkiye’deki düzcam pazarı için önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Ekonomimizde özellikle temmuz ayı sonundan itibaren meydana gelen ivmelenmeye bağlı olarak oluşan talebi karşılamak amacıyla yapılan önceliklendirme ile yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırımla tamamlanan 750 ton/gün kapasiteli hattımızı faaliyete geçiriyoruz. Küresel salgın bağlamında öngörülmeyen talep artışına yönelik Şişecam’ın üretim yaptığı diğer coğrafyalardan da piyasanın ihtiyacını gidermek amacıyla cam arzı yapılması yoluna gidilmiş olup kurlarda meydana gelen yükselmeye rağmen pandemi döneminde işletmelerimizin zorlanmamasını teminen ürün fiyatlarında değişiklik yapılmamış ve ödeme koşullarında kolaylık sağlanmıştır. Yine bu dönemden başlayarak düzcam sevkiyat kapasitemiz olan aylık 100 bin tonunun tamamını kullanmayı sürdürmekteyiz. Dolayısıyla stratejik yatırım planlarımız doğrultusunda Polatlı’da önemli bir ek kapasiteyi yurt içi pazara dönük olarak devreye aldık.”

Küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına rağmen yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini ve ülke ekonomisi için değer yaratmayı sürdürdüklerini aktaran Kırman, Polatlı’daki yeni fırın yatırımının Türkiye’nin geleceğine olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Şişecam’ın 4 kıtaya yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel ölçekte bir şirket olduğuna işaret eden Kırman, “Bugün dünyada cam ev eşyasında en büyük 3, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük 5 üretici arasında yer alıyoruz. Dünyanın en büyük 8'inci soda üreticisi olmamızın yanı sıra krom kimyasallarında ise dünyada lider konumdayız. Kuruluşumuzdan bu yana aradan geçen 85 yılda ülkemiz ekonomisi ve istihdama her daim katkı sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusundaki yatırımlarımızla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

“Düzcam üretiminde Avrupa’daki liderliğimizi daha da pekiştirdik”

Ahmet Kırman, tüm faaliyet alanlarında olduğu gibi düzcam alanında da birçok ilke imza atan Şişecam’ın, Türkiye’de ve bölgede düzcam sektörünün gelişimine öncülük ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün düzcam alanındaki faaliyetlerimizi mimari camlar, enerji camları ve beyaz eşya camları olmak üzere 3 farklı başlıkta yürütüyor; inşaat, mobilya, enerji ve beyaz eşya gibi önemli sektörlere girdi sağlıyoruz. Ülkemizde Bursa Yenişehir, Kırklareli, Mersin ve Ankara Polatlı olmak üzere toplamda 4 üretim tesisiyle düzcam faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni yatırımımızla birlikte yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Polatlı’daki tesisimiz Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri haline geldi. Ülkemizdeki düzcam fırını sayımız da 8'e çıktı. Toplam düzcam üretim kapasitemiz ise yıllık 3,4 milyon tona ulaşırken, düzcam üretiminde Avrupa’daki liderliğimizi daha da pekiştirdik.”

Şişecam’ın Polatlı’daki düzcam üretim tesisinin, 2014 yılında kurulduğunda yıllık 300 bin tonluk kapasitesiyle Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyük düzcam fırınına sahip olduğunu aktaran Kırman, “Polatlı’daki düzcam üretim tesisimizi 1 milyar TL’nin üzerinde (138 milyon dolar) bir yatırımla kurmuştuk. Tesiste ikinci fırın için yaptığımız yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırımla birlikte toplam yatırım tutarımız 2 milyar TL’yi aştı.” ifadelerini kullandı.

“Polatlı’daki istihdamımız yüzde 30 oranında artacak”

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Kırman, Şişecam olarak yarattıkları istihdamla Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer aldıklarını belirterek, önemli bir kapasite artışı imkanı sağlayan ikinci fırın yatırımıyla birlikte Polatlı tesisindeki istihdamlarını da artıracaklarını, tesisteki toplam istihdamlarının yüzde 30’luk artışla yaklaşık 300 kişiye ulaşacağını bildirdi.

Küresel salgının damgasını vurduğu 2020 yılında da üretmeye ve yatırım yapmaya devam ettiklerini aktaran Kırman, şunları kaydetti:

“Salgın döneminde toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik üretim ve hizmetlerimizi aksatmadan çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin sağlığı konusunda üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz şekilde yerine getiriyoruz. Sahip olduğumuz üstün araştırma ve teknolojik geliştirme yetkinliğimiz ve üretimden gelen gücümüz sayesinde de küresel salgınla mücadeleye katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut iş alanlarımızda etkinliğimizi artıracak stratejik hamlelerin yanı sıra Şişecam’a değer katacağına inandığımız yeni iş alanlarındaki fırsatları da değerlendireceğiz.”

Kırman, 2020’nin sıra dışı olduğu kadar Şişecam açısından da tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “2020, ekonomik ve toplumsal açıdan hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı küresel salgın sonrasındaki yeni dünya düzeninde Şişecam’ın iddialı hedeflerine ulaşması için gerekli planlama ve hazırlıkları yaptığımız çok önemli bir yıl. Uzun dönemli stratejilerimiz doğrultusunda küresel rekabette gücümüze güç katmak amacıyla tüm faaliyetlerimizi tek çatı altında birleştirmek üzere yılın başında başlattığımız süreci de nihayete erdirmenin heyecanını yaşıyoruz. Birleşme işlemine ilişkin tescil işlemleri bugün itibarıyla tamamlandı. 5 Ekim 2020 itibarıyla da Borsa İstanbul’da işlem gören tek şirketimiz ana iştiraklerini bünyesinde konsolide eden Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ olacak.” değerlendirmesinde bulundu.