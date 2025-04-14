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Ekonomi
AA 14.04.2025 11:13

Av sezonunda 50 bin ton palamut yakalandı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkanı Ramazan Özkaya, bu yıl, özellikle sezonun başında, denizlerde palamut bolluğu yaşandığını belirterek, "Hem balıkçılarımız hem de vatandaşlarımız palamuda doydu. Bu sezon yaklaşık 50 bin ton palamut yakalandı" dedi.

Av sezonunda 50 bin ton palamut yakalandı
[Fotograf: AA]

Özkaya, yarın sona erecek balıkçılık av sezonunu değerlendirdi.

Bu sezon balıkçılıkla ilgili yeni düzenlemelerin uygulandığına işaret eden Özkaya, "Hamsi avcılığında kota uygulaması bu sezon eylülden itibaren uygulanmaya başlandı. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Balıkçılarımız tekne boylarına göre avlanmalarını yaptılar. Denetimler de yapıldı, kota dışı avcılık önlendi." ifadelerini kullandı.

Özkaya, bu yıl hamsinin yeterli boya ulaşamadığına dikkati çekerek, "Bu sene yaklaşık 100 bin ton hamsi avcılığı yapıldı. Hamsi açısından da iyi bir sezon geçti diyebiliriz." diye konuştu.

Sezonun en başında denizlerde palamut bolluğu yaşandığında da değinen Özkaya, "Hem balıkçılarımız hem de vatandaşlarımız palamuda doydu. Bu sezon yaklaşık 50 bin ton palamut yakalandı." değerlendirmesinde bulundu.

"Balıkçılar iyi bir sezon geçirdi"

Balıkçıların genel olarak iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Özkaya, sektörün yıllık 2 milyar doları aşan bir ihracat rakamı yakaladığını ve bu alanda artış ivmesinin devam ettiğini vurguladı.

"Müsilajdan dolayı Marmara'da balıkçılarımız sezonu erken kapattı"

Özkaya, denizlerdeki yaşamı olumsuz etkileyen müsilajın bu yıl tekrar görüldüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Müsilaj, özellikle Marmara Bölgesi'nde balıkçıların avcılık yapmasını engelledi. Bu sezon müsilajdan dolayı Marmara'da balıkçılarımız sezonu erken kapattı. Sektörümüze çok olumsuz bir etkisi olmadı ama önlem alınması lazım. İlerleyen yıllarda sektörümüze kötü etkileri olabilir."
 

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