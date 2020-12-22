Hatay'da bir rekora imza atıldı.

İskenderun Atakaş Limanı'nda tek seferde 202 bin ton ihracat yüklemesi yapıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Dev gemiye yükleme operasyonu 85 saat sürdü.

İhracatta Atakaş Limanı büyük önem taşıyor. Limana, dünyanın en büyük kuru yük taşıma kapasitesine sahip gemilerinden Hamingway gibi ağır tonajlı gemiler yanaşabiliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Türkiye ihracat rekoru kırıldı

Atakaş Limanı Genel Müdürü Vedat Ohri, "Tek seferde tek gemiye yapılan bir ihracat yüklemesi gerçekleştirildi. Heyecanlıyız, mutluyuz. Bunun bir Türkiye ihracat rekoru olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin hacimsel olarak ihracatının ve ithalatının dış ticaretinin neredeyse yüzde 90'ı limanlar üzerinden gerçekleşiyor. Bu rakamı düşündüğünüz zaman buradaki herhangi bir kesintinin zincirleme olarak nasıl bir etki yaratacağını tahmin etmek mümkün. Hiç durmadık ve bu zincire hep katkıda bulunmayı sürdürdük" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Atakaş Limanı, yüksek yükleme kapasitesiyle hem bölge hem ülke ekonomisine önemli katkıda bulunuyor.

[Fotoğraf: İHA]