Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul'dan rekor seviye
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,48 değer kazanarak günü 1.404,97 puandan tamamlarken, 1.410,82 puanla da rekor seviyeyi gördü.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,30 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,97 ile orman, kağıt, basım oldu.
BIST 100 endeksi, 1.410,82 puanla rekor seviyeyi gördü.
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