Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 22 Aralık 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,63 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 22 Aralık güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,6330 seviyesinde işlem görüyor.
Dün en düşük 7,6255 ve en yüksek 7,7363 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,6424'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 7,6670'ten işlem gördü.
Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,2 artışla 9,3740'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 10,2760'dan satıldı.
22 Aralık güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
PAZARTESİ
|
SALI
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,6740
|
7,6750
|
7,6320
|
7,6330
|
Avro
|
9,3780
|
9,3790
|
9,3340
|
9,3350
|
Sterlin
|
10,2050
|
10,2560
|
10,2080
|
10,2590
|
İsviçre Frangı
|
8,6400
|
8,6840
|
8,6040
|
8,6470
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,6440
|
7,7240
|
7,6020
|
7,6820
|
Avro
|
9,3380
|
9,4180
|
9,2940
|
9,3740
|
Sterlin
|
10,1450
|
10,3550
|
10,1480
|
10,3580
- 18:59
- 18:49
- 18:40
- 18:29
- 18:23