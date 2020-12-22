Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,6330 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,6255 ve en yüksek 7,7363 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,6424'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 7,6670'ten işlem gördü.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,2 artışla 9,3740'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 10,2760'dan satıldı.

22 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: