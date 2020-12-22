Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası karışık seyirle açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 azalışla 30.132,55 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.690,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artarak 12.776,66 puandan işlem görmeye başladı.
Etiketler: ABD Ekonomisi Borsa
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