Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Pekcan: Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz
Ticaret Bakanı Pekcan, "AB ile Birleşik Krallık arasındaki süreci takip ediyoruz. En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı paylaşmayı umuyoruz" dedi.
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Etiketler: Ruhsar Pekcan Son Dakika Ticaret Bakanlığı
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