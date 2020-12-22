İşveren ve sigortalıların SGK prim borçlarının yapılandırılması kararı 17 Kasım'da alındı.

Yapılandırma takviminde 1 aydan fazla süre geçerken, bu süre içinde SGK prim borcunu 615 bin kişi faydalandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, "2009'da 1200 lira borcu olan bir kişi eğer bu yapılandırma çıkmamış olsaydı, 4500 liraya yakın bir para ödeyecekti o günü satın alabilmesi için, canlandırabilmesi için. Ama 7256 sayılı yasayla bunu 1590 lira civarında ödeyerek o günü satın alabiliyor. Özellikle geçmiş borçlarda ciddi anlamda indirim sağlıyor. " dedi.

Son tarih 31 Aralık 2020

Ödemede 18 aya varan taksit imkanı da sunuluyor. Gecikmeden kaynaklanan cezalar da siliniyor. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için son gün 31 Aralık 2020.

E-devlet üzerinden ya da postayla da başvuru yapılabiliyor. Başvurularla ilgili de konuşan Ete, şunları söyledi:

"Formu indirip doldurup postaneye iadeli taahhütlü APS yoluyla gönderirseniz gönderdiğiniz gün başvuru tarihiniz olarak dikkate alınacaktır. E-Devlet üzerinden arama motoruna 7256 sayılı yapılandırma yazarak önünüze çıkaran sıralamaları teker teker yaparak yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz."

Başvurularda, İstanbul, Bursa, İzmir ilk üçte yer alıyor.

Haber: Semra Kılışman

Kamera: İsmail Dostoğlu