İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı.

COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı.

Komisyonda, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.

Türk-İş heyetinin görüşlerini paylaştığı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin de zam pazarlığında dikkate alınan hususlardan biri olan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaştı.