Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü kez toplandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyeti görüşlerini sundu.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı.
COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı.
Komisyonda, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.
Türk-İş heyetinin görüşlerini paylaştığı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin de zam pazarlığında dikkate alınan hususlardan biri olan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaştı.
Etiketler: Asgari Ücret
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