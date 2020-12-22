Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, pandemi nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma yasağının uygulanacak olmasının yaklaşık 9 aydır kısıtlamalardan bunalan bazı tüketicileri yeni arayışlara yönelttiğini söyledi.

"Restoranlarında veya salonlarında kayıttan dahi müzik yayınlanamayacak"

Tüketicilerin arayışlarını fırsat bilen bazı turistik işletme ve acentelerin tüketicilere yönelik "canlı müzikle yılbaşı balosu", "4 gün, 3 gece tatil" gibi ilanlarla müşteri topladığını anlatan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konunun haber olması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın dün yayınladığı genelgeye göre, turistik tesis ve otellerde canlı müzikli balo, eğlence, toplantı ve benzeri faaliyetler yasak. Yani bu yılbaşında otel ve konaklama tesislerinin kutlama programı icra etmelerine, eğlence düzenlenmesine kesinlikle izin edilmeyecek. Üstelik saat 22.00'den sonra otellerin restoranlarında veya salonlarında kayıttan dahi müzik yayınlanamayacak."

İlan ve reklamlara şikayet çağrısı

Ağaoğlu, bazı mekan ve otellerin yasak olduğunu görmezden gelerek aldatıcı ilan ve reklamlarla tüketicileri cezbettiğini ve rezervasyon yapabildiğini anlattı.

Yanıltıcı ilanların cezası olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, bu duyuruların Reklam Kurulu'na şikayet edilmesi çağrısında bulundu.

Aydın Ağaoğlu, bazı sözde turizm acentelerinin ise başta Bulgaristan olmak üzere yurt dışı tatil programlarıyla tüketicileri kandırdığını iddia etti.