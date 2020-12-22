Dünya Çelik Birliği, kasım ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, kasım ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 artarak 158 milyon 261 bin ton oldu.

Bu dönemde Çin’in üretimi 87,7 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi 7,3 milyon tona geriledi.

Yine aynı dönemde Avrupa Birliği’nin üretimi 12,80 milyona tona yükselirken, ABD’nin üretimi 6,12 milyon tona indi.

Türkiye'de çelik üretimi 11,6 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi de kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 3,22 milyon tona yükseldi. Brezilya'nın üretimi 2,95 milyon tona, Rusya’daysa üretim 5,85 milyon tona ulaştı.

COVID-19 salgınının ham çelik üretim rakamlarının sunulmasında oluşturduğu zorlukların devam etmesi nedeniyle kasım ayına ait üretim verilerinin çoğunun gelecek ayın üretim verileriyle revize edilmesi bekleniyor.

Bu yılın ocak-kasım döneminde ise küresel ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 düşerek 1 milyar 691milyon 851 bin tona geriledi.