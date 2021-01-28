Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları satıcılı seyretti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1 azalarak 3.498 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 değer kaybederek günü 3.069 puandan tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,5 düşüşle 28.197 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 104,33 seviyelerinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 düşüşle 46.870 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 değer kaybıyla 28.645 puanda seyrediyor.
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