Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 09:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekonomik güven endeksi arttı
[Fotoğraf: AA]
Ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1,6 artarak 96,2 değerine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Endeks bu dönemde, 2019 aralık ayına göre yüzde 1,6 artarak 96,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artıştan kaynaklandı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 101,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 109,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,2 oranında azalarak 84,2 değerini aldı.
Etiketler: TÜİK Ekonomik Büyüme
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