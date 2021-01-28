Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanacak
[Fotoğraf: AA]
Bugün piyasaların odağında Enflasyon Raporu Toplantısı olacak. Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 yılı enflasyon tahminini içeren sunum yapacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı amacıyla bugün basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecek.
Toplantı bankanın internet sitesinde, resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
"Enflasyon Raporu 2020-IV" toplantısında enflasyonun, 2021 sonunda yüzde 7,1 ile yüzde 11,7 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmüştü.
Etiketler: Enflasyon Merkez Bankası Naci Ağbal
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