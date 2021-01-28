Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin aralık ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,57, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,14 artış kaydetti.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 30,88 arttı



Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,88, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 20,28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 8,15 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,46 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 17,58, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 21,36 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 1,89 arttı



Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,89, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,18 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,08, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,15 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,75, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,84 artış gerçekleşti.

Yıllık azalış sadece yüzde 5,46 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti



H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetleri yıllık yüzde 5,46 azaldı. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 66,69, depolama ve destek hizmetleri yüzde 50,31, seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri yüzde 36,02 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 10,15 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti



H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,15, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 9,57, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,23 azalış gerçekleşti. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 8,39, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 3,90, istihdam hizmetleri yüzde 3,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.