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Ekonomi
TRT Haber 13.12.2023 10:33

Asgari ücrette zam pazarlığı pazartesi günü devam edecek

Asgari ücreti belirlemek için tarafların mesaisi sürüyor. İlk toplantının ardından taraflar 18 Aralık Pazartesi günü ikinci kez bir araya gelecek. İlk görüşmede neler öne çıktı, ikinci toplantıda masada neler olacak? Detaylar haberimizde.

Asgari ücrette zam pazarlığı pazartesi günü devam edecek
[Fotograf: AA]

Yapılan çalışmalar paylaşıldı, takvim oluşturuldu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısı geride kaldı. İlk günde diyalog vurgusu öne çıktı. 

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, 18 Aralık Pazartesi günü bir kez daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek. İkinci toplantıda tarafların somut beklentilerini rakamlar eşliğinde dile getirmesi bekleniyor. Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık'ta netleşmesi bekleniyor.

"Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 Yılı Asgari Ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir." ifadelerini kullandı.

"TÜİK'in geçinme endeksleri masada paylaşılacaktır"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

Bakan bey özellikle sosyal diyalog vurgusu yaptı. Orada yapılacak çalışmanın tarafların memnuniyetiyle sonuçlanması noktasında bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ifade etti. İlk toplantıda öne çıkan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafının 4 üyesinin farklı iş kollarında asgari ücretle çalışan işçiler olması öne çıkan en önemli farklılıktı.

Beklentilerin dile getirileceği bir toplantı olma ihtimali kuvvetli muhtemel. Özellikle masada TÜİK'in geçinme endeksleri oluyor bu endeksler paylaşılacaktır. 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı gibi veriler de masada olacaktır. O gün artık rakamların gündeme getirileceği gün olma ihtimali yüksek.

Asgari ücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor. 

ETİKETLER
Asgari Ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan Enflasyon
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