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Ekonomi
AA 13.12.2023 10:20

Perakende satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 13,7 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 artış kaydetti.

Perakende satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 13,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde bir önceki aya göre yüzde 2 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9 ve gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 yükseldi. Aynı dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 13,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,9 artış, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,3 azalış kaydetti.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 86,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 91,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 55,9 artış gösterdi.

Perakende ciro ekimde bir önceki aya göre de yüzde 4,6 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,7 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,3 geriledi.

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