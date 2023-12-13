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Ekonomi
AA 13.12.2023 10:18

Toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 artış gösterdi.

Toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 65,3 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ekimde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,6, ticaret ciro endeksi yüzde 69,4, hizmet ciro endeksi yüzde 63,5 artış kaydetti.

Aylık değişimler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde aylık bazda yüzde 4,1 arttı. Ekimde sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 2,9, inşaat ciro endeksinde yüzde 4,6, ticaret ciro endeksinde yüzde 4,7 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 4,3 artış görüldü.

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