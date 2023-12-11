Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta yapılacak

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç, resmi olarak başladı.

Görüşmelerde ilk toplantı sona erdi, ikinci toplantı 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024'te geçerli olacak rakamı belirleme çalışmaları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen toplantısına başkanlık etti.

Komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık etti.

Işıkhan, toplantının açılışındaki konuşmasında, asgari ücretin çalışma hayatında çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracı olduğunu belirtti, asgari ücretin tüm çalışanları ve işverenleri de ilgilendirdiğine dikkati çekti.

Asgari ücretin belirlenmesinin, çalışma barışının yanı sıra işsizlik ve kayıt dışı istihdam gibi iş gücü piyasası dinamikleri açısından da ayrı öneme sahip olduğunu dile getiren Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede şartlar ne olursa olsun 21 yıldır gerek kayıt dışı istihdam gerekse işsizlikle yaptığımız mücadeleye devam edeceğimizi özellikle belirtmek isterim. Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre 2023 yılı Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5 olarak gerçekleşmiştir. Daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek, daha çok ihraç ederek, daha çok büyüyerek istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Ekonomideki bu genel toparlanma ve yeniden büyüme sürecinin etkisiyle önümüzdeki yıl çok daha sevindirici bir istihdam artışı bekliyoruz. İnşallah bu yüzyılda her alanda güçlü bir Türkiye'den söz edeceğiz. 2024 Yılı Asgari Ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında konuşuyor. https://t.co/nEFj69nwOg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 11, 2023

"Üçlü diyalog mekanizması etkin şekilde işlemeye devam edecek"

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun değerlendirmelerini ücretlerin genel düzeyini ve işçilerin geçim şartlarını da göz önüne alarak yapacağını vurgulayan Işıkhan, "Komisyon, ayrıca asgari ücreti belirlerken, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşulları da dikkate alarak karar vermektedir. Bugüne kadar, işçi-işveren ve kamu arasında oluşturduğumuz üçlü diyalog mekanizması etkin şekilde işlemiş ve işlemeye de devam edecektir." dedi.

Işıkhan, Türkiye'nin bir yandan küresel krizler, salgınlar, doğal afetler gibi badireleri atlatmanın gayreti içinde olduğunu, diğer yandan bağımsız ve güçlü bir ülke olmanın mücadelesini verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İçeride güçlü şekilde hayata geçirdiğimiz sosyal politikalarımızın sonuçlarını değerlendirirken ulusal ve uluslararası şartların da mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu çerçevede Türkiye olarak 85 milyon vatandaşımızın tamamını koruyacak tüm sosyal ve ekonomik tedbirleri aldık. Hamdolsun ki bu süreçten en az zararla çıkan ülkeler arasında yer aldık. Üreticimize ve çalışanımıza gereken her türlü desteği verdik."

"İşçimizi enflasyona ezdirmeme iradesini gösterdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin 21 yıldır ülke ve millet için hep en iyiyi hedefleyerek yoluna devam ettiğini dile getiren Işıkhan, şunları söyledi:

"Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın ve şartlar dahilinde mümkün olan en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduk. Her daim imkanlarımızı ve sınırlarımızı vatandaşlarımızın yararına olacak şekilde zorladık. Özellikle son yıllarda dünyanın yaşadığı küresel krizlere rağmen asgari ücrette yaptığımız artışlar ve iyileştirmeler bunun en iyi kanıtıdır. 2002'de net 184 lira olan asgari ücreti 2023 yılında net 11 bin 402 liraya çıkararak nominal olarak 61 kata, reel olarak ise yaklaşık 3 katına çıkardık. Bildiğiniz üzere, 2023 yılı başında belirlediğimiz asgari ücreti, enflasyonist baskılar sebebiyle çalışanlarımızın satın alma güçlerini ve yaşam standartlarını korumak amacıyla yıl ortasında, temmuz ayında, ilave bir artışla birlikte ikinci kez artırdık. 2023 yılında asgari ücret, ocak ayında yüze 55, temmuz ayında yüzde 34 oranında artırılmıştı. Yıl sonu TÜFE artış beklentisinin yüzde 65 olduğu dikkate alındığında, 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde bir artış yapılmıştır. Bu çerçevede, 1 yılda toplamda yüzde 107'lik zam oranıyla hamdolsun işçimizi, emekçimizi enflasyona ezdirmeme iradesini gösterdik. Böylece çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay vermiş olduk."

Işıkhan, 2023'ün ilk altı ayı için aylık 400 lira olarak verilen asgari ücret desteğinin yılın ikinci altı ayı için 500 liraya çıkarıldığını anımsatarak, 2022'den itibaren tüm ücret düzeylerinin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakıldığını hatırlattı.

"İşçimiz kazanırsa Türkiye kazanır, işverenimiz kazanırsa Türkiye kazanır"

Yeni yılda hem işçi hem de işvereni memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceklerine inandığını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin, çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz. Bugüne kadar nasıl hem çalışanımızın hem de işverenimizin yanında olduysak bugün de yine aynı hassasiyetle hareket edeceğiz. Tüm paydaşların özgür iradeleri ile tekliflerini ve görüşlerini ortaya koyacakları üçlü diyalog mekanizmasını, başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum. 'İşçimiz kazanırsa Türkiye kazanır, işverenimiz kazanırsa Türkiye kazanır' anlayışıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Türkiye Yüzyılının Çalışma Hayatını da hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun için de geçmişten bugüne, sürece katkı sağlayan işçi ve işveren temsilcilerimizin sağduyusuna ve gayretine güveniyoruz."

Asgari ücrette zam pazarlığı başladı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç, resmi olarak başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.

İşçi ve işveren vergi indiriminde mutabık

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alıyor. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, "İnsan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.

Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor.

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

