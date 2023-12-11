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Ekonomi
AA 11.12.2023 12:59

Doğu Karadeniz'in bal ihracatı 2,7 milyon dolara ulaştı

Doğu Karadeniz'den 11 ayda yapılan bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 2 milyon 723 bin 799 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'in bal ihracatı 2,7 milyon dolara ulaştı
[Fotograf: AA]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bölgeden yılın 11 ayında 910 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan da 2 milyon 723 bin 799 dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Gürdoğan, "Bölgemizden geçen yılın aynı döneminde 642 ton karşılığı 1 milyon 585 bin 290 dolar gelir elde edilmişti. Bal ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 42, değerde yüzde 72 artmış oldu." diye konuştu.

Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den ihraç edilen balın 13 ülkede alıcı bulduğuna dikkati çekerek, bu ülkeler arasında 1 milyon 211 bin 66 dolarla ABD'nin başı çektiğini belirtti.

İhracatı artırmaya yönelik çalışmaları önemsediklerini dile getiren Gürdoğan, bal ihracatının, organik, coğrafi işaretli ve markalı ürün ihracatıyla daha da artırılabileceğini kaydetti.

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