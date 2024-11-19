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Ekonomi
AA 19.11.2024 15:13

Arap Devletleri Ligine ihracat 40 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin Arap Devletleri Ligine ihracatı 2024'ün ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artış göstererek 39 milyar 904 milyon dolara ulaştı.

Arap Devletleri Ligine ihracat 40 milyar dolara ulaştı
[Fotograf: AA]

Türkiye ve Arap ülkelerinin ticaret ilişkileri, iş dünyası temsilcilerinin bir araya geldiği ekonomi zirve ve forumlarla pekiştiriliyor.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre, Türkiye'nin 2024'ün ocak-ekim döneminde Arap Devletleri Ligine ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artışla 39 milyar 904 milyon dolara çıktı. Geçen yılın aynı döneminde bu ülkelere 37 milyar 54 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı 216 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Arap Devletleri Ligine ihracat, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 18,4'ünü oluşturdu.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Bu ülkeler arasında en fazla ihracat 10 milyar 766 milyon dolarla Irak'a yapıldı. Irak'ı, 6 milyar 842 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 3 milyar 416 milyon dolarla Mısır, 3 milyar 264 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 2 milyar 799 milyon dolarla Fas takip etti.

Bu ülkelere yapılan ihracatın sektörel dağılımlarına bakıldığında ise Irak'a yapılan dış satımda yaklaşık 2,5 milyar dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer alırken, bunu, 1,2 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,05 milyar dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 954 milyon dolarla mücevher ve 790 milyon dolarla elektrik-elektronik sektörü izledi.

BAE'ye gerçekleştirilen ihracatta ilk sırada yaklaşık 3,9 milyar dolarla mücevher sektörü bulundu. Bu sektörü 901 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 302 milyon dolarla elektrik-elektronik, 200 milyon dolarla hazır giyim ile 188 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti.

Türkiye'den Mısır'a yapılan ihracatta ise ilk sırada 890 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri yer aldı. Bu sektörü, 424 milyon dolarla çelik, 402 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 263 milyon dolarla elektrik-elektronik, 258 milyon dolarla makine ve aksamları izledi.

Aynı dönemde Suudi Arabistan'a 463,4 milyon dolarlık demir ve demir dışı metaller, 338,5 milyon dolarlık elektrik-elektronik, 294,6 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri, 291,4 milyon dolarlık otomotiv ve 284,4 milyon dolarlık hazır giyim ihracatı gerçekleştirildi.

Bu dönemde Fas'a en fazla dış satımı 581 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Bu ülkeye yapılan ihracatta, 410 milyon dolarla otomotiv, 322 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 269 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ve 261 milyon dolarla çelik sektörü öne çıktı.

Söz konusu ülkelere bu dönemde yapılan ihracatta öne çıkan sektör 6,1 milyar dolarlık dış satımla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamuller sektörü oldu.

Aynı dönemde bu ülkelere yapılan kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, mücevher 5,4 milyar dolar, elektrik-elektronik 2,7 milyar dolar, mobilya- kağıt ve orman ürünleri 2,6 milyar dolar, çelik sektörü 2,3 milyar dolar, demir ve demir dışı metaller sektörü 2,1 milyar dolar, otomotiv 1,86 milyar dolar, makine ve aksamları 1,84 milyar dolar ve hazır giyim 1,6 milyar dolarla önde gelen kalemleri oluşturdu.

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