Antalya'da turizm verileri her geçen gün umut veriyor. Kentteki turist sayısı mayıs ayında da arttı.

Rusya ve Ukrayna kaynaklı oluşan turist açığı alternatif ülkelerle kapatıldı.

Kemer Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, "Bu savaş ortamında, kriz ortamında alternatif pazarlar çok önem kazandı. Zaten Antalya çanağının en önemli pazarı olan Almanya bir, İngiltere iki, buradaki farkı yarattı diyebiliriz. İskandinav ülkeleri yine çok ciddi hareketlilik gösterdi" dedi.

Günde ortalama 250 uçak dolusu turist geliyor

Turizmin başkentine günde ortalama 60 binin üzerinde turist geliyor. Bu yoğunluk havalimanına yansıyorç

Yorulmaz, kente günlük ortalamada 250'ye yakın uçağın indiğini söylüyor.

Hedef 11 milyon turist

Antalya 2021 yılında 9 milyonun üzerinde turisti ağırladı. Bu yıl ise hedef büyütüldü.

Bu hızla artışın devam etmesiyle bu sene 11 milyon sayısının aşılacağını söyleyen Yorulmaz, geçen seneden daha iyi bir sezon geçirildiğinin altını çizdi.

Antalya'da sektör temsilcileri sağlık turizmi ve alternatif merkezler ile hedeflenen sayıya kolaylıkla ulaşılabileceğini düşünüyor.

