Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet'in filosuna dahil ettiği 60'ıncı uçağı, gerekli teknik kontrollerin ardından uçuşlara başlayacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 60'ıncı uçağın filoya dahil edilmesi dolayısıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Törene, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Birdal, THY Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Kerem Sarp ve üst düzey yöneticiler ile çalışanlar katıldı.

Bolat, törende, THY'nin planlama ve stratejik hamlelerinin Türkiye'yi küresel havacılık merkezlerinden biri haline getirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önlerine koyduğu "hava yolunu halkın yolu yapma" hedefine uygun olarak, Anadolu'nun dört bir yanına yapılan havalimanı yatırımlarıyla sektörlerinin büyümesinde başrolü üstlendiklerini kaydeden Bolat, şunları ifade etti:

"İnsanımızı da hava yoluna güçlü bir biçimde bağladık. Dünyanın dört bir yanında başarıya ulaşmamızda emeği olan filomuza yeni uçaklar katıyoruz. Filomuzda bulunan uçak sayısını 6 kat artırdık ve markamız 200 uçağa ulaşabilecek potansiyele sahip. Önümüzdeki yıl AnadoluJet filomuzun yüzde 45'i, bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz bu yeni nesil uçaklarımızdan oluşacak. Bunun yeni destinasyonlar, yeni başarılar demek olduğunu iyi biliyoruz. Geçmiş dönemde yaptığımız planlamalar meyvesini güçlü bir şekilde verdi. 2022 yılının 11 ayında AnadoluJet ile 14 milyonun üzerinde yolcu taşıdık ve yılı 15 milyondan fazla yolcu sayısıyla bitirmeyi hedefliyoruz."

Filoya dahil olan yeni Airbus 321 Neo tipi TC- LUA tescilli uçak, gerekli teknik kontrollerin ardından uçuşlara dahil olacak.

Yeni nesil uçak ile 240 yolcu seyahat edebilecek

AnadoluJet, 2020 yılı haziran ayı itibarıyla dış hat açılımıyla birlikte filosunu yenileme ve büyütme çalışmalarına başladı. Şirket, filoyu genişletirken, "büyürken insanı ve çevreyi düşünmek" sloganından hareketle de yakıt verimliliği yüksek yeni nesil uçaklar ile karbon ve gürültü emisyonlarını azaltmayı hedefledi.

60 uçağın 14'ü yeni nesil Boeing Max ve Airbus Neo'lardan oluşan AnadoluJet filosunun, büyüme hedefleri doğrultusunda önümüzdeki yıl 77 uçağa çıkması ve bu uçakların yüzde 45'inin yeni nesil uçaklardan oluşması planlanıyor.

Yeni nesil uçaklar, AnadoluJet'in misafirlerine sunduğu uçuş konforunu bir üst seviyeye taşırken, koltuk kapasitesinde de önemli bir katkı sağlayacak. Operasyonlarını 176 ile 211 yolcu kapasiteli uçaklarla icra eden marka, yeni uçaklarda 240 yolcuyu taşıyabilecek.

AnadoluJet halihazırda, iç hatlarda 41, dış hatlarda ise 26 ülkede 41 noktaya sefer düzenliyor. AnadoluJet, 2022 yılının 11 aylık periyodunda tarifeli seferlerde yüzde 81,3 dolulukla dış hatlarda 5,1 milyon, iç hatlarda 9 milyon olmak üzere, toplam 14,1 milyon yolcu taşıdı. Gelecek yıl filoya katılacak yeni uçaklarla iç hatlarda yüzde 52, dış hatlarda ise yüzde 22 olmak üzere koltuk arz kapasitesinin yüzde 41 artırılması hedefleniyor.

AnadoluJet, 2023 yılı planları doğrultusunda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yüzde 78, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da ise yüzde 35 oranında sefer artışı planlanıyor.