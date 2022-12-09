Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 14:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni yılda 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak
[Fotograf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2023 yılı şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni yılda 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı müjdesini verdi.
Bakan Nebati, "Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşlarımız için yeni kadroları duyurmak istiyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağı 2.000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşlarımız için yeni kadroları duyurmak istiyoruz.— Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) December 9, 2022
Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağı 2.000 kadronun müjdesini veriyoruz.
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