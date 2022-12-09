Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 12:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rize'de hamsi bollaştı: Fiyatı 20 liraya indi
[Fotograf: İHA]
Rize'de palamut bolluğu ile başlayan sezon, hamsi ile yüzleri güldürüyor. Balıkçı tezgahlarında hamsinin fiyatı 20 liraya kadar düştü.
Sezona palamut balığını bolluğu ile bereketli başlayan Karadenizli balıkçıların ağları şimdi ise hamsilerle yüzleri güldürüyor.
İlerleyen günlerde hamsinin biraz daha etli olmasını beklediklerini ifade eden Faik Yılmaz isimli balıkçı esnafı “Hamsi Rize ve çevresinde tutuluyor. Şimdilik irili ufaklı hamsiler var ama inşallah ilerleyen günler de daha da güzel olacak. Vatandaş da memnun" diye konuştu.
Rize'de bollaşan hamsi nedeniyle fiyatlar 20 liraya kadar düştü.
Etiketler: Rize Balıkçılık
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