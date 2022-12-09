Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,70 puan değer kazanarak 4.917,61'e çıktı.

Toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile sigorta oldu.