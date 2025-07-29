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Ekonomi
AA 29.07.2025 16:49

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 348 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 348 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 348 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 330 bin lira, en yüksek 4 milyon 355 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 348 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 363 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 462 milyon 737 bin 571,58 lira, işlem miktarı ise 1.256,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 828 milyon 21 bin 378,4 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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