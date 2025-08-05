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Ekonomi
AA 05.08.2025 09:28

Altının gramı 4 bin 409 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 4 bin 409 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 385 liradan, cumhuriyet altını ise 29 bin 790 liradan satılıyor.

Altının gramı 4 bin 409 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 409 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yatay seyirle 4 bin 409 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 385 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 790 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 370 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının eylül ayında faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilerin güç kazanması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bankadan beklenen faiz indirimlerinin ABD ekonomisini destekleyeceğine yönelik öngörülerle dolara olan talebin artması ve artan risk iştahıyla yatırımcıların pay piyasalarına yönelmesi altın fiyatlarında düşüş eğilimine neden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, ABD'de dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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