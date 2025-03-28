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Ekonomi
AA 28.03.2025 11:02

Altının gramı 3 bin 769 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 769 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 3 bin 769 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kazanarak 3 bin 730 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 1 artışla 3 bin 769 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 750 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı bugün 3 bin 86 dolar seviyesini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 primle 3 bin 84 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarife kararları öncesinde, ticaret savaşlarının daha da şiddetlenebileceği endişesi ve süregelen jeopolitik gerginlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, gözler bugün açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE), Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de büyüme ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 100 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 50 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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