Duman 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.01.2025 10:38

Altının gramı 2 bin 994 liradan işlem görüyor

Altının gramı, yeni yıla yükselişle başlamasının ardından 2 bin 994 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 2 bin 994 liradan işlem görüyor

Salı günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 2 bin 984 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni yıla artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 2 bin 994 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 810 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 634 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerle yılın ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor.

Geçen yılı yüzde 4,58'den tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri şu sıralarda yüzde 4,57 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yeni yıla yüzde 0,2 düşüşle 108,3 seviyesinden başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

ETİKETLER
Altın Dolar FED
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 0,7 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:14
OSB'lerde istihdam 2 milyon 700 bine ulaştı
12:00
Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi
11:58
MSB kaynakları: TSK, Suriye halkının yanında durmaya devam edecektir
11:45
Sarıkamış, ecdadın izinde yürüyecek katılımcıları bekliyor
12:17
Yıllara meydan okuyan tarihi yapılar eğitime açılıyor
11:27
Denizlerde bir yılda 55 bin düzensiz göçmen yakalandı
Krasnoyarsk'ta "Kuzey Işıkları" gözlemlendi
Krasnoyarsk'ta "Kuzey Işıkları" gözlemlendi
FOTO FOKUS
Emevi Camii imamı: Erdoğan’ın yardım elini hepimiz gördük
Emevi Camii imamı: Erdoğan’ın yardım elini hepimiz gördük
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ