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Ekonomi
AA 02.01.2025 10:37

Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 0,7 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışla 3 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 0,7 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), Kasım 2024'e ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artarak 3 milyon tona çıktı. Üretim, Ocak-Kasım 2024 döneminde yıllık bazda yüzde 11,2 artışla 33,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi Kasım 2024'te yüzde 14,3 artışla 3,6 milyon tona çıktı, Ocak-Kasım 2024'te ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 gerileyerek 35 milyon tona düştü.

Çelik ürünleri dış ticareti

Çelik ürünleri ihracatı, Kasım 2024'te miktar yönünden yüzde 13,6 artışla 967,3 bin ton, değer yönünden de yüzde 15,4 yükselişle 709 milyon dolar oldu.

İhracat, Ocak-Kasım 2024 döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 29,1 artışla 12,1 milyon tona, değer itibarıyla yüzde 15,3 artışla 8,9 milyar dolara çıktı.

İthalat, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 46,6 artışla 1,8 milyon ton, değer yönünden yüzde 19,9 yükselişle 1,2 milyar dolar olarak hesaplandı. İthalattaki artışta yarı ürünlerin ve uzun mamullerin ithalatının sırasıyla yüzde 100 ve yüzde 48 artması etkili oldu.

Ocak-Kasım 2024 döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 3 azalışla 15,6 milyon ton, değer itibariyle ise yüzde 13 düşüşle 11,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın ocak-kasım döneminde yüzde 54,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 74,2'ye yükseldi.

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