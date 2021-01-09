Türkiye Madenciler Derneği İkinci Başkanı ve Tüprag Madencilik Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, bu yılın altın üretim rakamları için perspektif çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Var olan altın işletmeleri ve bu yıl üretime başlayacak olan sahaların kapasitelerini güncelliyoruz. Kesin ve net rakam henüz oluşmadı ancak 2020 üretim rakamının üzerinde olacağımızı şimdiden müjdeleyebiliriz." dedi.

Altında geçen yıl için 40-45 ton arası üretim hedefi koyduklarını kaydeden Yılmaz, şunları kaydetti;

Salgına rağmen devlet kurumlarıyla iletişimi sağlıklı ilerleterek, üretimde bir aksamaya sebebiyet vermedik ve 2020'yi 42 tonluk rekor üretimle kapattık. 42 ton altın üretmek, ekonomiye yaklaşık 2,4 milyar dolar bir katkı sağlamak demektir. Türkiye'de altın madeni sektörü 2000'li yıllarda gelişmeye başladı. 20 yılda 382 ton altın üretildi. Sektörde bugün 13 bin 200 kişi direkt ve yaklaşık 50 bin kişi dolaylı olarak istihdam ediliyor.

Türkiye'de şu an işletmede 18 altın madeni bulunuyor. Var olan altın işletmeleri ve bu yıl üretime başlayacak olan sahaların kapasitelerini güncelliyoruz. Kesin ve net rakam henüz oluşmadı ancak 2020 üretim rakamının üzerinde olacağımızı şimdiden müjdeleyebiliriz.

"Altında üretim artışı, ithalatta dışa bağımlılığı azalacak"

Yılmaz, Türkiye'nin her yıl madencilikte 30-35 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğini ve bu açığın 25 milyar dolarının altından kaynakladığını kaydederek, "Normalde Türkiye'nin altın ithalatı 150-200 ton arasında. Bu sene 260 ton civarında ithalat gerçekleşti ancak 2021'de ithalat rakamlarının bu kadar fazla olacağını öngörmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Altın üretiminin artmasıyla ithalatta dışa bağımlılığın daha da azalacağına dikkati çeken Yılmaz, altın ithalatı için harcanan bütçenin başka alanlar için kaynak teşkil edebileceğini söyledi.

Yılmaz, altın üretimindeki artışla oluşturacak tasarrufun enerji ithalatı kaynaklı dış açığa olumlu katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Üretilen miktar kadar ülke kaynaklarının yurt dışına akması engellenecek. Böylece öz kaynaklar ekonomiye kazandırılacak." dedi.