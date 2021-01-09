Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MİT'ten personel alım ilanı: Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım
Milli İstihbarat Teşkilatı, bünyesine yeni istihbarat uzmanları katacak. Duyuru, yenilenen kariyer sayfasında paylaşıldı. MİT ailesine katılacak yeni üyeler için video paylaşıldı. Teknoloji, bilgi ve vatan sevgisi vurgusu yapıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yeni çalışma arkadaşları arıyor.
Video, Milli İstihbarat Teşkilatının yenilenen kariyer sayfasında paylaşıldı.
MİT ailesine katılacak yeni üyeler için hazırlandı.
MİT'ten kariyer videosu
Alanlarında uzman mühendisler, istihbarat uzmanları, dünya dillerinde yetkin dil uzmanları... Farklı branşlarda birçok kişi istihdam edilecek.
Aranan şartlar Milli İstihbarat Teşkilatının internet sitesinde belirtildi.
MİT Kariyer sayfası için tıklayınız
Yurt içi ya da yurt dışı birimlerde görevlendirilecek
Başvurular, teşkilatın personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınacak.
Seçilecek kişiler, teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından yurt içi ya da yurt dışı birimlerde görevlendirilecek.
Etiketler: MİT
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