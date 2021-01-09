Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yeni çalışma arkadaşları arıyor.

Video, Milli İstihbarat Teşkilatının yenilenen kariyer sayfasında paylaşıldı.

MİT ailesine katılacak yeni üyeler için hazırlandı.

MİT'ten kariyer videosu

Alanlarında uzman mühendisler, istihbarat uzmanları, dünya dillerinde yetkin dil uzmanları... Farklı branşlarda birçok kişi istihdam edilecek.

Aranan şartlar Milli İstihbarat Teşkilatının internet sitesinde belirtildi.

MİT Kariyer sayfası için tıklayınız

Yurt içi ya da yurt dışı birimlerde görevlendirilecek

Başvurular, teşkilatın personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınacak.

Seçilecek kişiler, teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından yurt içi ya da yurt dışı birimlerde görevlendirilecek.