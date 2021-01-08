BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 18,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,29 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,81 ile elektrik oldu.

Borsa 10 haftadır yükselişte

Yeni yıla iyi bir başlangıç yapan ve yılın ilk haftasında rekor üstüne rekor kıran BIST 100 endeksi, 1.540,61 puanla günlük ve haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.542,75 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, böylece haftalık bazda yüzde 4,33 değer kazanarak, yükseliş trendini üst üste 10. haftaya taşıdı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri ise yılın ilk haftasında 52 milyar lira artarak 1 trilyon 961 milyar liraya çıktı.