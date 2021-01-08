Salgın güvenli liman altına talebi arttırdı. Online ortama taşınan alışverişler de fırsatçıları harekete geçirdi.

Sahte altın en çok online sitelerden ve sosyal medya hesaplarından satışa sunuluyor. Altının sahte olduğunu anlamak pek de kolay değil.

Sahte altın 10 saniyede anlaşılıyor

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) laboratuvarında özel cihazlarla, altın görünümlü sahte ürünler 10 saniyede tespit ediliyor. Genelde büyük altın alımlarında kullanılan bu laboratuvar Türkiye'de sayılı yerlerde bulunuyor.

"Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılmalı"

Altın alacaklara uyarıda bulunan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Altının altın olmadığını veya kaplama olduğunu anlamak için öncelikle güvenilir kuyumculardan alışveriş yapsınlar. Kesinlikle bilinmedik internet siteleri üzerinden bu alışverişi yapmasınlar" dedi.

Altın satışı yapan internet sitelerinin bulundukları ilin kuyumcular odasından sertifika alması güvenilirliği sağlıyor. Uzmanlar; tüketicilerin bu ayrıntıya dikkat etmesinin önemli olduğunu belirtiyor.