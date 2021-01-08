Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 8 Ocak 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,32 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 8 Ocak güncel döviz kurları…
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,32 seviyesinde işlem görüyor.
Dün en düşük 7,2406 ile 21 Ağustos 2020'den beri en düşük seviyesini gören dolar/TL, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla toparlayarak, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7,3491'den tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.55 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,3640'tan işlem gördü.
Aynı dakikalarda Avro/TL, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 9,0150'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,0010'dan işlem gördü.
8 Ocak güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
PERŞEMBE
|
CUMA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,3390
|
7,3400
|
7,3270
|
7,3280
|
Avro
|
9,0140
|
9,0150
|
8,9960
|
8,9970
|
Sterlin
|
9,9550
|
10,0050
|
9,9610
|
10,0110
|
İsviçre Frangı
|
8,2910
|
8,3320
|
8,2780
|
8,3200
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,3090
|
7,3890
|
7,2970
|
7,3770
|
Avro
|
8,9740
|
9,0540
|
8,9560
|
9,0360
|
Sterlin
|
9,8950
|
10,1050
|
9,9010
|
10,1110
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