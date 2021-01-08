Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,32 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,2406 ile 21 Ağustos 2020'den beri en düşük seviyesini gören dolar/TL, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla toparlayarak, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7,3491'den tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.55 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,3640'tan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Avro/TL, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 9,0150'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,0010'dan işlem gördü.

8 Ocak güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: