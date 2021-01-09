Koronavirüs (Covid-19) salgını 2020 yılının mart-nisan-mayıs döneminde Avrupa otomotiv sanayisinde büyük sorunlar yaşanmasına neden olurken, Türkiye otomotiv pazarı da salgından Avrupa'ya nispeten daha az olumsuz etkilendi. Daha sonraki dönemde salgına karşı alınan tedbirlerle birlikte, ihracattaki ve üretimdeki düşüşe karşın Türk otomotiv sanayi hem iç pazarda hem de ihracatta ayaklarının üzerinde durmayı başardı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 61,3 arttı

ODD verilerine göre, 2019'u 610 bin 109'la kapatan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında, geçen yıl 772 bin 788 araç satıldı. Böylece satışlar söz konusu dönemde yüzde 61,3 yükseldi.

Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.

Bu da salgın döneminde Türkiye'nin Avrupa'ya kıyasla pozitif ayrıştığını ve iç pazarın canlı ve dinamik kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

İhracatta ipi göğüslemeye devam etti

TİM verilerine göre ise geçen yıl otomotiv endüstrisi 25 milyar 548 milyon 566 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı 2019'da 30 milyar 587 milyon 64 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün 2019'da yüzde 3,1 azalan ihracatının, geçen yıl da yüzde 16,5 gerilediğine işaret etti.

Sektörün 32 milyar dolara dayanan 2018 dış satım hacmi, tüm zamanların en yüksek ihracatı olarak kayıtlara geçmişti. Rekorun ardından 2019'da ticaret gerilimleri ve kurdaki hareketlilik sektörü etkilerken, geçen yıl da salgın nedeniyle ülkelerarası ticaretin neredeyse durma noktasına gelmesi otomotiv ihracatındaki düşüşü ikinci yıla taşıdı.

Tüm bunlara karşın otomotiv sektörü, olağanüstü gelişmelerin yaşandığı 2020'de de Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 15,1 pay alarak ipi göğüslemeye devam etti.