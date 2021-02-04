Geçen yıl salgının etkisiyle tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatlarında ibre tersine döndü.

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, altının son durumu hakkında bilgi verdi.

Memiş, "Dolar fiyatlarındaki sert düşüşler altının gram fiyatında da sert düşüşlere neden oldu. Bu düşüşlerin kısa sürede kalıcı olmadığını tahmin ettiğimiz için, özellikle darphane tarafında vatandaşların alım pozisyonu başlayabilir" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Altın fiyatlarında son durum

Serbest piyasalarda çeyrek altın 687 lira, gram altın ise 414 liraya kadar indi. Bu durum da vatandaşları altın almaya yöneltti.

"Düğün yapacaklara alım fırsatı sunuyor"

İslam Memiş altın piyasasındaki hareketliliğin ilerleyen günlerde daha netleşeceğini öngörerek şunları söyledi:

"7 lira altına sarkan bir dolar kuru olursa karşımızda gram altının 400 liranın altına sarkması ihtimal olabilir. Bu düşüşler düğün yapacak, altın borcu olan vatandaşlara alım fırsatları sunuyor"

[Fotoğraf: AA]

Uzmanlar altın fiyatlarının koronavirüs salgının seyrine ve ekonomik verilere göre yıl içinde yükselmesini bekliyor.

Kapalı çarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 665,00 lira, Cumhuriyet altını 2.723,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,72 düşüşle 410,20 liradan işlem gördü.