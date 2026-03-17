Ekonomi
AA 17.03.2026 09:56

Altın fiyatı güne yükselişle başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 125 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 251 liradan satılıyor.

Altın fiyatı güne yükselişle başladı


Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 108 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7 bin 125 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 251 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,2 artışla 5 bin 15 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamayı sürdürüyor. Petrol fiyatlarının artmasından kaynaklı, küresel çapta enflasyonist baskıların güçleneceğine ilişkin endişeler, merkez bankalarına yönelik beklentilerin "şahin" hale gelmesine neden oluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi piyasa beklentileri temkinli bir duruşa işaret ederken karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler ve bankanın projeksiyonları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın çarşamba günü politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken yılın ilk faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

İl il Ramazan Bayramı saatleri...
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
