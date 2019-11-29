Şirketin, 14 Ekim’de, 2022 yılına kadar 1 milyar euro tasarruf yapabilmek için işçi çıkarmayı planladığını bildirmesinden ardından Daimler İnsan Kaynakları Yöneticisi Wilfried Porth, işten çıkartılacak işçi sayısı konusunda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünya genelindeki toplam sayı beş basamaklı olacak." dedi.

Porth, Daimler’in personel masraflarında 1,4 milyar euro tasarruf yapmayı hedeflediğini belirterek, idari yönetim işlerinde de yüzde 10 kesinti olacağını kaydetti.

Daimler tarafından yapılan açıklamada ise, “otomotiv endüstrisi, tarihinin en büyük dönüşümünün ortasında" ifadeleri kullanılarak sıfır karbon emisyon hareketliliğinin büyük yatırımlar gerektirdiği vurgulandı.

14 Ekim'de yapılan Daimler açıklamasında, gittikçe artan hibrit ve elektrikli araçların, Mercedes-Benz’ın satış getirisini olumsuz yönde etkileyecek maliyet artışlarına yol açtığı hatırlatılmış ayrıca karbon emisyonunun azaltılması ve otomotiv endüstrisinin dönüşümünün şirketin karlılığını etkilediği kaydedilmişti.

Alman otomobil endüstrisi, ABD-Çin ticaret ihtilaflarının ve Brexit belirsizliğinin etkisiyle beklenenden daha zayıf bir büyüme ile karşı karşıya kalırken, elektrikli ve otonom araçlara yapılan büyük yatırımlar da şirketlerin karlılığını azaltıyor.

Daimlerin açıklamasının, Almanya'da Volkswagen grubuna bağlı otomotiv üreticisi Audi'nin, kemer sıkma politikası çerçevesinde 2025’e kadar 9 bin 500 iş pozisyonunun iptal edileceğini açıklamasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Alman otomotiv sektörü 250 bin pozisyonu iptal edecek

Son dönemde kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içinde olan otomotiv sektöründe iş pozisyonlarının iptal edilmesi dikkati çekiyor. Uzmanlar, içten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçildiğini belirterek, elektrikli motorların petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulundurduğundan daha az işçiye ihtiyaç duyulduğunu dile getiriyor.

Otomobil sektörü uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer’e göre 800 bin istihdam sağlayan Alman otomotiv sektörü gelecek on yıl içinde 250 bin pozisyonu iptal edecek ve 125 yeni pozisyon oluşturacak.

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü tarafından geçen yıl yapılan çalışmaya göre de dünyanın önde gelen otomobil üreticisi ülkelerinden Almanya’da, yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçiş sürecinde 2035’e kadar 114 bin kişi işinden olacak ve ülkede milli gelirin yüzde 0,6’sına denk gelen 20 milyar avroluk ekonomik kayıp yaşanacak.

Kaynak: AA