Vitamin, mineral ve omega 3 deposu... Antalya'nın Alanya ilçesi ve çevresinde yetiştirilen avokadoda, ihracat sezonu bu yıl erken başladı.

Ağustos ayı ile birlikte hasadı başlayan meyveye daha dalındayken birçok ülkeden talep geldi.

Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Bu sene Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, İran başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri ile görüşüyoruz. Özellikle Hollanda ile görüşüyoruz. Onlar da bizden ürün istiyor." dedi.

"Bu yıl verim yüksek"

Mevsimin iyi geçmesi ile birlikte bahçede bu yıl verimin yüksek olduğunu belirten Sevilgen, "Bu sene geçen yıla oranla ürünümüzün daha fazla olduğunu görüyoruz. Geçen yıl 40 milyon civarında bir üretimimiz olmuştu. Bu sene 50 milyon civarında bir beklentimiz var." diye konuştu.

"İyi üretimi var, diğer çiftçi arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum"

Çiftçiler bu seneki verimden ve mahsülden memnun. Fiyat beklentilerini de karşılayan avokadonun ekimini çiftçiler tüm meslektaşlarına öneriyor.

Alanya ve bölge genelinde 40 bin hektarlık bahçelerde avokado yetiştiriliyor.

Kaynak: TRT Haber